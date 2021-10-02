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Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина»

Очень вероятным считается обмен защитника на Бена Симмонса
Баскетбол НБА
2 октября 10:35
Ирвинг может запросить обмен из «Бруклина»
Кайри Ирвинг / фото - nba.com

Звездный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может запросить обмен из клуба на фоне скандала с отказом от вакцинации, сообщает Bleacher Report.

Очень вероятным считается обмен Ирвинга на разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, который не явился в тренировочный лагерь команды. Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс уже пытался обменять Ирвинга на Симмонса, но тогда сделку заблокировал лидер команды Кевин Дюрант.

Бен Симмонс не собирается больше выступать за «Филадельфию». «Сиксерс» изначально выставили высокую цену за Симмонса, что оттолкнуло многих претендентов. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».


Рене Тер Велде
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Теги

Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

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