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Ирвинг намекнул на завершение карьеры

Разыгрывающий «Нетс» высказался о плей-офф-2021
Баскетбол НБА
20 мая 18:20
Ирвинг намекнул на завершение карьеры
Кайри Ирвинг / фото - Getty Images

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф НБА 2021 года. 29-летний баскетболист намекнул в своем Twitte на то, что этот сезон может стать для него последним.

«Хочу наслаждаться этим приключением. Хочу наслаждаться, как будто это приключение последнее».  

Ирвинг ранее признался, что баскетбол более не играет для него важную роль.

Контракт Кайри рассчитан до 2023 года, на последний сезон распространяется опция игрока.

Недавно стало известно, что один из лидеров «Лейкерс» планирует уйти из клуба. 


 

Антон Кривенко
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Теги

Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

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