60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» разбить «Орландо», «Финикс» обыграл «Нью-Орлеан»
Ирвинг получил официальное разрешение на участие в домашних матчах
Разыгрывающий вскоре сможет выйти на паркет Barclays Center
Кайри Ирвинг / фото - Associated Press
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене постановления, которое запрещало разыгрывающему «Бруклина» Кайри Ирвингу и другим невакцинированным спортсменам города играть в домашних матчах.
Разыгрывающий сможет выйти на паркет Barclays Center в домашней встрече «Бруклина» с «Шарлотт», которая состоится 28 марта.
«Бруклин» надеется, что Кайри Ирвинг сделает прививку от коронавируса.
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