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Ирвинг получил официальное разрешение на участие в домашних матчах

Разыгрывающий вскоре сможет выйти на паркет Barclays Center
Баскетбол НБА
25 марта 10:30
Ирвинг получил официальное разрешение на участие в домашних матчах
Кайри Ирвинг / фото - Associated Press

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене постановления, которое запрещало разыгрывающему «Бруклина» Кайри Ирвингу и другим невакцинированным спортсменам города играть в домашних матчах.

Разыгрывающий сможет выйти на паркет Barclays Center в домашней встрече «Бруклина» с «Шарлотт», которая состоится 28 марта.

«Бруклин» надеется, что Кайри Ирвинг сделает прививку от коронавируса.

Рене Тер Велде
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Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

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