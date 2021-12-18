Ирвинг сдал положительный тест на COVID-19

В этом сезоне разыгрывающий ни разу не выходил на паркет

Кайри Ирвинг / фото - nba.com

Разыгрывающий разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг попал в протокол НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ирвинг сможет присоединится к тренировкам с командой, если в течение пяти дней подряд будет сдавать отрицательные тесты на COVID-19, отмечает журналист ESPN.

Ирвинг стал девятым игроком «Нетс», попавшим в антиковидный протокол. Сегодня на карантин был отправлен легкий форвард бруклинской команды Кевин Дюрант.

Кайри Ирвинг отказывается от вакцинации и в связи с установленными в Нью-Йорке правилами по COVID-19 не может участвовать в домашних матчах «Нетс». Клубом было принято решение отстранить разыгрывающего от всех матчей, включая гостевые в которых защитник мог принимать участие и тренировок.

Вчера «Нетс» объявили, что начали процесс возвращения Ирвинга в стан команды. Баскетболист прошел прошел тестирование на коронавирус.

В этом сезоне Кайри Ирвинг ни разу не выходил на паркет из-за обязательной вакцинации в штате Нью-Йорк.

О том, как отсутсвие Кайри Ирвинга влияет на игру «Бруклина» можно узнать из нашего материала.