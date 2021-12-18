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01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

Ирвинг сдал положительный тест на COVID-19

В этом сезоне разыгрывающий ни разу не выходил на паркет
Баскетбол НБА
18 декабря 21:20
Ирвинг сдал положительный тест на COVID-19
Кайри Ирвинг / фото - nba.com

Разыгрывающий разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг попал в протокол НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ирвинг сможет присоединится к тренировкам с командой, если в течение пяти дней подряд будет сдавать отрицательные тесты на COVID-19, отмечает журналист ESPN.

Ирвинг стал девятым игроком «Нетс», попавшим в антиковидный протокол. Сегодня на карантин был отправлен легкий форвард бруклинской команды Кевин Дюрант

Кайри Ирвинг отказывается от вакцинации и в связи с установленными в Нью-Йорке правилами по COVID-19 не может участвовать в домашних матчах «Нетс». Клубом было принято решение отстранить разыгрывающего от всех матчей, включая гостевые в которых защитник мог принимать участие и тренировок.

Вчера «Нетс» объявили, что начали процесс возвращения Ирвинга в стан команды. Баскетболист прошел прошел тестирование на коронавирус. 

В этом сезоне Кайри Ирвинг ни разу не выходил на паркет из-за обязательной вакцинации в штате Нью-Йорк.

О том, как отсутсвие Кайри Ирвинга влияет на игру «Бруклина» можно узнать из нашего материала.

Рене Тер Велде
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Теги

Кайри Ирвинг Бруклин Нетс Кевин Дюрант коронавирус

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