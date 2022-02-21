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Испанский клуб выкупил легионера «Николаева»
Украинская команда рассталась уже со вторым легионером за три дня
Заид Херст
«Николаев» в социальных сетях сообщил, что защитник Заид Херст подписал контракт с испанским «Аликанте».
По информации украинского клуба, испанцы воспользовались опцией выкупа контракта.
Американский баскетболист сыграл за «Николаев» 12 матчей, в которых в среднем набирал 15 очков и делал 4,3 передачи.
Напомним, ранее «Николаев» расторг контракт с одним из своих лидеров.
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