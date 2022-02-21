Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Николаев - Киев-Баскет -:- Перенесен
Сейчас в эфире
19:25
live
Хоккей. Суперлига Париматч. Мариуполь - Донбасс. Прямая трансляция - в перерыве XSPORT Review
21:15
Золотая коллекция бокса

Испанский клуб выкупил легионера «Николаева»

Украинская команда рассталась уже со вторым легионером за три дня
Баскетбол Суперлига
20:20
Испанский клуб выкупил легионера «Николаева»
Заид Херст

«Николаев» в социальных сетях сообщил, что защитник Заид Херст подписал контракт с испанским «Аликанте».

По информации украинского клуба, испанцы воспользовались опцией выкупа контракта.

Американский баскетболист сыграл за «Николаев» 12 матчей, в которых в среднем набирал 15 очков и делал 4,3 передачи.

Напомним, ранее «Николаев» расторг контракт с одним из своих лидеров. 

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Николаев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Из «Николаева» ушел американский легионер, который был одним из лидеров команды
Из «Николаева» ушел американский легионер, который был одним из лидеров команды
Баскетбол Суперлига
18 февраля 19:11
Американский легионер «Николаева» продолжит карьеру в чемпионате Польши
Американский легионер «Николаева» продолжит карьеру в чемпионате Польши
Баскетбол Суперлига
18 февраля 13:28
«Будивельник» едва не упустил победу над «Николаевом»
«Будивельник» едва не упустил победу над «Николаевом»
Баскетбол Суперлига
17 февраля 22:37
«Одесса» одержала уверенную победу над «Николаевом»
«Одесса» одержала уверенную победу над «Николаевом»
Баскетбол Суперлига
10 февраля 21:50
Черний вернулся в «Николаев»
Черний вернулся в «Николаев»
Баскетбол Суперлига
08 февраля 13:50
«Николаев» в овертайме вырвал победу у «Тернополя»
«Николаев» в овертайме вырвал победу у «Тернополя»
Баскетбол Суперлига
03 февраля 21:47

Новости: Баскетбол

Испанский клуб выкупил легионера «Николаева»
Испанский клуб выкупил легионера «Николаева»
Суперлига
20:20
Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето
Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето
Сборная Украины
19:39
Британия проявила солидарность с Украиной и отказалась от матча отбора на чемпионат мира в Беларуси
Британия проявила солидарность с Украиной и отказалась от матча отбора на чемпионат мира в Беларуси
В Европе
17:59
Два игрока сборной Украины. Названа символическая пятерка недели в Суперлиге
Два игрока сборной Украины. Названа символическая пятерка недели в Суперлиге
Суперлига
16:38
Аникиенко вошел в топ-10 лучших игроков Суперлиги по блок-шотам
Аникиенко вошел в топ-10 лучших игроков Суперлиги по блок-шотам
Суперлига
15:56
Домашний матч сборной Украины с Испанией перенесен на лето. Официально – пока не подтверждено
Домашний матч сборной Украины с Испанией перенесен на лето. Официально – пока не подтверждено
Сборная Украины
11:42
НБА представила подборку лучших моментов Матча всех звезд в Кливленде
НБА представила подборку лучших моментов Матча всех звезд в Кливленде
НБА
09:55
Карри установил рекорд по трехочковым и стал MVP Матча звезд НБА
Карри установил рекорд по трехочковым и стал MVP Матча звезд НБА
НБА
08:50
All-Star Game 2022. Самые яркие и запоминающиеся моменты
Послесловие
All-Star Game 2022. Самые яркие и запоминающиеся моменты
НБА
06:30
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости