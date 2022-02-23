Исполком ФБУ из-за отъезда легионеров решил продлить сроки для заявки новых игроков

Также увеличено количество зарегистрированных игроков

Департамент организации и проведения соревнований Федерации баскетбола Украины (ФБУ) предложил Исполкому рассмотреть вопрос о продлении сроков заявки новых игроков.



Решение было связано из-за массового отъезда легионеров из клубов Суперлиги, и с намерением обеспечить возможность дополнительной комплектации своих составов.

Исполком поддержал это решение и продлил сроки заявки в состав женских команд – по 5 марта включительно, а в состав мужских команд – по 10 марта включительно.

Также решено увеличить на текущий сезон состав игроков, которые могут быть зарегистрированы в команде, с 24-х до 30-ти баскетболистов.

Напомним, ранее Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.