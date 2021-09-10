Источник: Украина подала заявку на проведение мужского Евробаскета

ФБУ уже направила соответствующий пакет документов в FIBA

Фото: ФБУ

Украина подала заявку на проведение мужского чемпионата Европы, который пройдет в 2025 году.

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) уже направила соответствующий пакет документов в Международную федерацию баскетбола (FIBA).

Украина должна была принимать Евробаскет-2015, однако тогда турнир перенесли в другое место из-за политической ситуации в стране. Тем не менее, Украине предоставили возможность принять турнир в 2017 году, но наша страна отказалась.

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту Литвы провести совместный чемпионат Европы.

Напомним, недавно украинцы узнали соперников по Евробаскету-2022.