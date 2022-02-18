Американский легионер «Николаева» продолжит карьеру в чемпионате Польши
Из «Николаева» ушел американский легионер, который был одним из лидеров команды
Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию
Фото: пресс-служба Николаева
Пресс-служба «Николаева» сообщила, что клуб по обоюдному согласию расторг контракт с американским легионером Андре Волкером.
Главный тренер команды Виталий Черний так прокомментировал эту новость:
«Это решение сложилось из-за комбинации двух факторов. Во-первых, игра Волкера не совсем подходит под тот рисунок, который мы пытаемся сделать. Во-вторых, сложившаяся ситуация в Украине мешала игроку сконцентрировать внимание на игре. В этих условиях мы приняли решение прекратить сотрудничество с игроком».
Вероятней всего, Волкер продолжит карьеру в чемпионате Польши.
Напомним, ранее почти все американские легионеры покинули «Киев-Баскет».
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