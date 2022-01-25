Из-за угрозы вторжения России в Украину «Прометей» чуть не остался без всех американских легионеров

Владимир Дубинский / Фото: Прометей

Президент «Прометея» Владимир Дубинский сообщил, что агенты американских легионеров просили их покинуть Украину из-за возможного вторжения войск Российской Федерации.



Беспрецедентная атака в СМИ на клуб и всех нас накануне игры. Но ребята, все без исключения, на вечернем собрании приняли решение играть сегодня в полном составе, за исключением травмированного Эванса.

Я им всем очень благодарен и я горжусь нашей командой, независимо от результата игры. Прилетели поддержать команду и каждого».