Сегодня «Прометей» сыграет второй матч в плей-ин Лиге чемпионов
Из-за угрозы вторжения России в Украину «Прометей» чуть не остался без всех американских легионеров
Агенты требовали, чтобы игроки вернулись домой
Владимир Дубинский / Фото: Прометей
Президент «Прометея» Владимир Дубинский
сообщил, что агенты американских легионеров просили их покинуть Украину из-за возможного вторжения войск Российской Федерации.
«Агенты американских легионеров прислали письма и говорили с игроками о том, что они должны немедленно вылететь в США в связи с нарастающей возможностью начала военных действий со стороны России.
Беспрецедентная атака в СМИ на клуб и всех нас накануне игры. Но ребята, все без исключения, на вечернем собрании приняли решение играть сегодня в полном составе, за исключением травмированного Эванса.
Я им всем очень благодарен и я горжусь нашей командой, независимо от результата игры. Прилетели поддержать команду и каждого».
Напомним, ранее БК «Запорожье» расстался с американским бигмэном Эваном Максвеллом.
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