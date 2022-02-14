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«Киев-Баскет» получил техническое поражение в матче еврокубка

Команда не смогла вылететь на матч с «Реджаной»
Баскетбол Еврокубки
14 февраля 15:22
«Киев-Баскет» получил техническое поражение в матче еврокубка
Фото: БК Киев-Баскет

«Киев-Баскет» не смог вылететь на заключительный матч группового этапа Кубка Европы FIBA с «Реджаной».

Игра была отменена, а киевлянам засчитано техническое поражение 0:20. Причиной этого стала невозможность вылета команды в Италию из-за неопределенного статуса воздушного пространства Украины, а также недостаточного количества игроков в состава «Киев-Баскета». Отметим, что игра не имела турнирного значения, так как украинский коллектив уже потерял шансы на выход в плей-офф соревнований.

Напомним, что все легионеры киевлян, кроме Майка Кэффи, покинули команду.

Олег Шумейко-младший
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Киев-Баскет

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