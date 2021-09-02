«Будивельник» заключил краткосрочное соглашение с украинским защитником
Израильский защитник находится на просмотре в «Будивельнике»
Минувший сезон 24-летний игрок провел на родине
Рон Гутман / Фото - FacebookИзраильский защитник Рон Гутман находится на просмотре в столичном «Будивельнике». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
24-летний проходит тренировочный процесс с командой Игорса Миглиниекса и уже сыграл в стартовом матче команды против «Меркезефенди» на турецком Gloria Cup (79:80).
Результативных действий потенциальный новичок украинского клуба за 9:40 минут на площадке в этом матче не набрал, совершив 4 фола.
Отметим, что Гутман в 2018 году участвовал в драфте НБА, но не был выбран ни одной командой. Прошлый сезон он провел в израильской «Бней Герцлия», за который сыграл пять матчей.
Ранее «Будивельник» объявил о подписании двухмесячного соглашения с украинским защитником Романом Козловым.
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