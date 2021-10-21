Оглашена расширенная заявка Украины на ноябрьские матчи квалификации Евробаскета-2023
Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович определился с составом команды, который вызовут на ноябрьские матчи квалификации чемпионата Европы-2023.
Расширенная заявка сборной Украины:
Алина Ягупова («Фенербахче», Турция), Ульяна Дацько («Прометей»), Вероника Любинец («Прометей»), Юлия Мусиенко («Прометей»), Дария Дубнюк («Киев-Баскет»), Владислава Волошина («Будивельник»), Анна Рулева («Будивельник»), Ольга Дубровина («Прометей»), Мириам Уро-Ниле («Ньон», Швейцария), Кристина Филевич («Франковск-Прикарпатье»), Татьяна Юркевичус («Прометей»), Анастасия Ковтун («Франковск-Прикарпатье»), Виктория Шматова («Ровно»), Татьяна Гаврильчик («Ровно»), Олеся Малашенко («Интерхим»).
Сборная Украины соберется в Киеве 6 ноября, а 7-го начнется подготовка. 11 ноября сине-желтые сыграют в Киеве с Францией, а 14-го ноября их ждет матч с Финляндией в Хельсинки.
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