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03:00 Юта Джаз - Сакраменто Кингз 119:113 Окончен
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01:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс 111:98 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 79:92 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Чикаго Буллз 103:98 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 100:109 Окончен
01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 117:108 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 108:106 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 115:126 Окончен
02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 108:109 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 114:92 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс 112:99 Окончен
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18:00 Прометей - БК Запорожье 91:63 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
01:30 Атланта Хоукс - Юта Джаз -:- Запланирован
01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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19:00 Харьковские Соколы - Днепр -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Тернополь -:- Запланирован

Известен расширенный состав сборной Украины на первые матчи квалификации ЧМ-2023

Команда Айнарса Багатскиса сыграет против Грузии и Северной Македонии
Баскетбол Сборная Украины
20:12
Известен расширенный состав сборной Украины на первые матчи квалификации ЧМ-2023
Фото: ФБУ

Определился расширенный состав сборной Украины на матчи квалификации к чемпионату мира-2023 против Грузии и Северной Македонии.

Главный тренер национальной команды Айнарс Багатскис включил в заявку 15 баскетболистов.

Сборная Украины соберется 20 ноября в Киеве.

26 ноября команда сыграет на выезде против Грузии, а затем 29 проведет домашний матч с Северной Македонией.

Источник: ФБУ Сергей Остапенко
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