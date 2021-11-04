Багатскис: «Впервые на моей памяти на матч Кубка Европы FIBA были назначены судьи из той же страны, что и соперник»
Известен расширенный состав сборной Украины на первые матчи квалификации ЧМ-2023
Команда Айнарса Багатскиса сыграет против Грузии и Северной Македонии
20:12
Фото: ФБУ
Определился расширенный состав сборной Украины на матчи квалификации к чемпионату мира-2023 против Грузии и Северной Македонии.
Главный тренер национальной команды Айнарс Багатскис включил в заявку 15 баскетболистов.
Сборная Украины соберется 20 ноября в Киеве.
26 ноября команда сыграет на выезде против Грузии, а затем 29 проведет домашний матч с Северной Македонией.
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