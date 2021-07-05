Главный тренер чемпиона Украины вывел сборную Чехии на Олимпийские игры
Известен состав всех групп Олимпийского турнира. Чехия Гинзбурга сыграет против главного фаворита
Турнир пройдет с 25 июля по 7 августа
18:00
Ронен Гинзбург / Фото: ФБУ
Определились все участники, а также состав групп Олимпийского турнира в Токио.
Состав всех групп на Олимпиаде-2020:
Группа А: Иран, Франция, США, Чехия
Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия
Группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения
Олимпийский баскетбольный турнир пройдет с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.
Напомним, сборную Чехии возглавляет главный тренер чемпиона Украины Ронен Гинзбург.
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