Как «Филадельфия», «Клипперс» и «Бруклин» справляются без своих звезд

Отсутствие Бена Симмонса, Кавая Леонарда и Кайри Ирвинга оказало уникальный эффект на их команды

Мнение

Кавай Леонард (слева) и Пол Джордж (справа) фото - NBA

Помощь уже в пути. Речь идет о «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Голден Стэйт Уорриорз», которые находятся в абсолютно разных кондициях, но составы которых совсем скоро пополнят ключевые игроки.

Зайон Уильямсон и Клэй Томпсон настолько важны, что их отсутствие в разной степени ощущалось и в «Пеликанс», и в «Голден Стэйт». Обе звезды восстанавливаются после травм и, по всем признакам, должны вернутся уже в этом месяце.

И какое влияние они окажут? Что ж, «Пеликанс» наверняка пострадали без своего хулиганского молодого форварда, который умеет набирать очки в «краске» и постепенно улучшал свою игру, до того как он выбыл на весь сезон из-за проблем с коленом. С возвращением Уильямсона сезон для «Нью-Орлеана» изменится в лучшую сторону.

Что касается Томпсона, то он является опасным снайпером, перенесшим две серьезные операции на ноге. Клэй не выходил на паркет с шестой игры финала НБА 2019 года, но, похоже, отдохнул и набрался сил. Хорошая новость заключается в том, что «Уорриорз», даже без Томпсона, неплохо справлялись в этом сезоне. «Голден Стэйт» в этом сезоне очень похожи на серьезных претендентов на титул.

У обоих изначально будут ограничения по минутам, как бывает в случае с такими травмами, а затем, если все пойдет хорошо, они должны вернуться к своим обычным ролям в ближайшее время.

Но три другие команды, которым не хватает звезд в обойме все ждут их возвращения в этом сезоне. «Филадельфия 76», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс» не так удачливы, как «Голден Стэйт» и «Пеликанс».

«Филадельфия 76»

Отношения между Беном Симмонсом и «Сиксерс» были разорваны после их поражения в плей-офф от «Атланты Хоукс», когда разыгрывающий, который работал с броском на протяжении всего постсезона, позорно отказался брать на себя ответственность в решающий момент. Реакция от фанатов была быстрой, а чувства Симмонса были задеты. С тех пор это были не что иное, как жесткое противостояние между двумя сторонами, потому что Бен все еще отказывается защищать цвета «Филадельфии». Общение носит принудительный характер и часто осуществляется при помощи третьей стороны.

Застрявший в этой трясине Симмонс – элитный защитник, который видит площадку, хорошо подбирает и на самом деле является отличным атакующим игроком в краске. Его рост и атлетизм дают ему преимущество над большинством защитников лиги на обоих половинах площадки. И эти навыки компенсируют его ограниченность в бросках и плохой процент реализации штрафных.

Таким образом, становится ясным, почему главный управляющий «Сиксерс» Дэрил Мори не хочет обменивать Симмонса. Задача Мори – максимизировать активы, а не минимизировать их. Насколько это возможно. Даже в этой ситуации.

Очевидно, без Бена Симмонса «Филадельфия» слабее. Взгляните на турнирную таблицу. Да, Джоэль Эмбиид пропустил 10 игр, но потеря австралийца – это дыра, которую «Сиксерс» не могут заполнить, особенно это касается умения Бена играть и защищаться.

Хорошей новостью является открытие Тайриса Макси в качестве замены разыгрывающего. Ключевые показатели Тайриса, в том числе увеличение количества очков на 10 очков, значительно выросли по сравнению с сезоном его новичка. Макси – почти полная противоположность Симмонса – меньше по размеру, лучше бросает, но не прирожденный распасовщик для товарищей по команде, – но он вписывается.

Есть и другие помощники: Андре Драммонд собирает в среднем 10 подборов всего за 22 минуты за вечер, Сет Карри забивает 41,7% из-за дуги, а Тобиас Харрис продолжает демонстрировать качественный баскетбол. Это все хорошо для команды, которая просто хочет выйти в плей-офф.



Но с Симмонсом «Филадельфия» представляют собой угрозу, которая способно пройти дальше первого раунда постсезона. Проблема заключается в том, что решения проблемы все еще не видно. Когда Мори намекнул, что эта патовая ситуация может продлиться и после этого сезона, это стало явным признаком того, что «Филадельфия» планирует исчерпать все возможности, пока Симмонс находится на контракте.

«Сиксерс» оставляют дверь открытой, так что все зависит от разыгрывающего. Симмонс может вернуться и играть – фанаты Филадельфии могут даже простить его, если он выполнит несколько точных бросков, – и повысить свою ценность на рынке.

Чем дольше он бездействует, тем больше обесценивается и тем больше ухудшается его игра. Он не развивается без регулярных схваток с талантами уровня НБА.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Кавай Леонард все еще восстанавливается после операции на колене после травмы в плей-офф прошлым летом, и, как и следовало ожидать, нет никаких новостей касательно его возвращения. Это не удивительно: Леонард всегда был загадочным человеком, особенно когда дело касалось травм. Так было в Сан-Антонио, затем в Торонто, а теперь это происходит и в Лос-Анджелесе.

Учитывая, насколько Кавай известен своей осторожностью в отношении своих предыдущих травм - а ни одна из них не была настолько серьезной – можно с уверенностью предположить, что ему потребуется много времени, прежде чем он снова потянется за кроссовками. Ожидайте максимальной реабилитации и восстановления, когда дело доходит до Леонарда.

Вернется ли он в этом сезоне? Может быть, к плей-офф? Опять же, кто знает, но в его случае пропустить весь сезон, безусловно, возможно и вероятно.

Потеря форварда оказала ожидаемое влияние на сезон. Например, «Клипперс» уступают 0:2 против «Пеликанс» без Уильямсона. «Парусникам» не хватает своего лучшего защитника и сильного присутствия на площадке. У Леонарда также фантастическая химия с Полом Джорджем: они дают «Клипперс» превосходную защиту периметра и несколько опций в атаке в напряженных концовках, когда необходимо набрать очки.

Тем не менее, PG играет на уровне MVP без Кавая. Из-за необходимости он более напорист в атаке и обеспечивает надежную защиту команде, которая занимает высокие позиции в этой категории. Настолько высокий уровень баскетбола – это лучшее, что «Клипперс» видели в исполнении Пола Джорджа.

В другом месте «парусники» получают больше единообразия от Реджи Джексона, но им не хватает другого баскетболиста, способного набрать 20 с лишним очков за вечер. Джордж и Джексон – единственные игроки, которые набирают в среднем двузначные числа.

«Клипперс» все еще ждут лучшей игры от Маркуса Морриса, Теренса Манна, Сержа Ибаки и Николя Батюма, которые в прошлом сезоне играли на более высоком уровне, но по разным причинам пока что упали. А еще есть Люк Кеннард, вероятно, лучший трехочковый снайпер в команде, но за игру он совершает на восемь бросков меньше, чем Джексон. «Клипперс» нужно, чтобы Кеннард стал более решительным, хотя бы для того, чтобы оправдать продление, которое они предоставили ему год назад.

Возглавляемые Полом Джорджем «Клипперс» – фавориты на выход в плей-офф. Как далеко они зайдут, будет зависеть от того, когда Кавай Леонард будет готов к работе.

«Бруклин Нетс»

Кайри Ирвинг продолжает гнуть свою линию и твердо стоять на своих убеждениях, даже если они противоречат его профессии, даже если они ставят под угрозу высокие стремления «Нетс».

Конечно, Ирвинг – невероятный талант. Это никогда не было проблемой, ни с «Нетс», ни ранее с «Селтикс» и «Кавальерс». Его дриблинг легендарный. Его бросок идеален. Он является одним из лучших разыгрывающих в НБА и способен вести игру. Он является одной из причин, по которой Кевин Дюрант перешел из «Голден Стэйт» в «Бруклин».

К слову KD максимально использует отсутствие своего коллеги, выступая на уровне MVP. Форвард продолжает набирать очки и удерживать «Нетс» на вершине Востока.

Команда все еще ждет лучшей игры от Джеймса Хардена, но, возможно, он оставил ее в Хьюстоне. Харден иногда может блестяще владеть мячом, но он остается нестабильным игроком.

Он попадает лишь 40% и выполняет менее семи штрафных бросков за игру, что для него ниже привычных показателей.

Ламаркус Олдридж и Пэтти Миллс показывают хороший баскетбол. Миллс привез с собой чемпионский дух из Сан-Антонио и готов заменить Ирвинга. Тем не менее, все, кроме Дюранта и Хардена, просто выполняют роль. Эта команда была создана с расчетом на три звезды, а не одну.

Ближе к плей-офф мы увидим последствия отсутствия Ирвинга, если к тому времени разыгрывающий продолжит вести себя подобным образом. Несмотря на нынешний успех, «Нетс» не рассматривали этот сценарий, когда создавали претендента на титул.