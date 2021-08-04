Кармело Энтони может перейти в «Голден Стэйт»
Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лейкерс»
Melo решил объединиться со своим давним другом Леброном Джеймсом
Кармело Энтони / фото - nytimes.com
Свободный агент форвард Кармело Энтони (37 лет, 203 см) продолжит карьеру в «Лейкерс». Кармело решил объединиться со своим близким другом Леброном Джеймсом и отказался возвращаться в «Нью-Йорк Никс». Прошлогодние чемпионы договорились о подписании однолетнего контракта с форвардом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Энтони подтвердил переход в «Лейкерс» на своей странице в Twitter.
August 3, 2021
Кармело провел предыдущие два сезона за «Портленд». В прошедшем сезоне 37-летний форвард набирал 13,4 очка и 3,1 подбора в среднем за матч, а также показал лучший процент реализации трехочковых в карьере – 40,9.
Кармело Энтони вышел на 10-е место по набранным очкам в НБА.
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