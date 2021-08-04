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Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лейкерс»

Melo решил объединиться со своим давним другом Леброном Джеймсом
Баскетбол НБА
4 августа 07:40
Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лейкерс»
Кармело Энтони / фото - nytimes.com

Свободный агент форвард Кармело Энтони (37 лет, 203 см) продолжит карьеру в «Лейкерс». Кармело решил объединиться со своим близким другом Леброном Джеймсом и отказался возвращаться в «Нью-Йорк Никс». Прошлогодние чемпионы договорились о подписании однолетнего контракта с форвардом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Энтони подтвердил переход в «Лейкерс» на своей странице в Twitter.

Кармело провел предыдущие два сезона за «Портленд». В прошедшем сезоне 37-летний форвард набирал 13,4 очка и 3,1 подбора в среднем за матч, а также показал лучший процент реализации трехочковых в карьере – 40,9.

Кармело Энтони вышел на 10-е место по набранным очкам в НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Кармело Энтони Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс Нью-Йорк Никс Портленд Трэйл Блэйзерс

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