Кармело Энтони достиг отметки в 28 000 очков за карьеру
Кармело Энтони выбыл на неопределенный период
Форвард «Лейкерс» получил травму в матче против «Клипперс»
Кармело Энтони / фото - nba.com
Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони получил травму правого подколенного сухожилия и досрочно покинул площадку в первой половине матча регулярного чемпионата НБА против «Клипперс».
В пятницу Melo предстоит пройти медобследование, которое определит степень серьезности травмы.
Форвард в матче против «Клипперс» успел набрать 7 очков и собрать 2 подбора за 11 минут игрового времени.
Кармело Энтони достиг отметки в 28 000 очков за карьеру.
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