«Филадельфия» с дабл-даблом Хардена разгромила «Клипперс», «Голден Стэйт» без Карри проиграл «Атланте»
Карри: «Гризлис» сделали нас лучше, у них все впереди»
Разыгрывающий прокомментировал победу «Голден Стэйт» над «Мемфисом»
Стефен Карри / фото - skysports.com
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал победу «Уорриорз» над «Мемфисом» во втором раунде плей-офф.
Карри цитирует ресурс ClutchPoints:
«Они сделали нас лучше, и я уверен, что мы тоже сделали их лучше. Они здесь надолго хотя бы потому, что у них осталось много незавершенных дел».
Стефен Карри установил рекорд по трехочковым и стал MVP Матча звезд НБА.
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