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Карри: «Гризлис» сделали нас лучше, у них все впереди»

Разыгрывающий прокомментировал победу «Голден Стэйт» над «Мемфисом»
Баскетбол НБА
18:20
Карри: «Гризлис» сделали нас лучше, у них все впереди»
Стефен Карри / фото - skysports.com

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал победу «Уорриорз» над «Мемфисом» во втором раунде плей-офф.

Карри цитирует ресурс ClutchPoints:

«Они сделали нас лучше, и я уверен, что мы тоже сделали их лучше. Они здесь надолго хотя бы потому, что у них осталось много незавершенных дел».

Стефен Карри установил рекорд по трехочковым и стал MVP Матча звезд НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Стефен Карри Голден Стэйт Уорриорз Мемфис Гриззлис

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