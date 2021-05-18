Карри и Уэстбрук – лучшие игроки мая в НБА

Стефен совершил настоящий подвиг, приведя команду к восьми победам





Стефен Карри, Расселл Уэстбрук

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала двух лучших игроков регулярного чемпионата в мае.



В Западной конференции стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, с которым команда выиграла восемь матчей и лишь один проиграла. Этот отрезок помог команде стать восьмой в конференции. Сам же лидер «Воинов» набирал в среднем за матч – 36,8 очка, делал 5,6 передач и 5,1 подбора.

На Востоке лучшим баскетболистом месяца стал разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук. С его помощью «Уизардс» провели месяц с пятью победами и четырьмя поражениями и в итоге стали восьмыми в конференции. Уэстбрук набирал в среднем – 26,3 очка, отдавал 16,1 ассиста и делал 13,8 подбора.

Напомним, ранее стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА.