Карри – о продолжительности карьеры: «Хочется брать пример с Тома Брэди»

Стефен Карри / фото - si.com

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, рассуждая о продолжительности своей карьеры, признался, что старается брать пример с 44-летнего квотербэка Тома Брэди, ставшего чемпионом НФЛ-2020 в составе «Тампа-Бэй».

Карри цитирует издательство nbcsports.com:

В 35 лет, в 40 он всегда говорил примерно следующее: «Думаю, у меня есть еще два года. Буду делать все возможное, чтобы поддерживать себя в форме, оставаться физически и умственно в отличных кондициях». Потом эти два года проходят, и ты повторяешь это снова, еще раз ставишь цель. И снова, и снова».