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Карри – о продолжительности карьеры: «Хочется брать пример с Тома Брэди»

Защитник «Уорриорз» вдохновляется примером 44-летнего чемпиона НФЛ
Баскетбол НБА
10:20
Карри – о продолжительности карьеры: «Хочется брать пример с Тома Брэди»
Стефен Карри / фото - si.com

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, рассуждая о продолжительности своей карьеры, признался, что старается брать пример с 44-летнего квотербэка Тома Брэди, ставшего чемпионом НФЛ-2020 в составе «Тампа-Бэй».

Карри цитирует издательство nbcsports.com:

«Конечно, Том Брэди является тем спортсменом, которому хочется подражать. Я лично говорил с ним о том, как ему удается настолько долго продолжать карьеру. Сейчас он находится на том этапе, когда может оглянуться назад и говорить об этом с определенным авторитетом и опытом.

В 35 лет, в 40 он всегда говорил примерно следующее: «Думаю, у меня есть еще два года. Буду делать все возможное, чтобы поддерживать себя в форме, оставаться физически и умственно в отличных кондициях». Потом эти два года проходят, и ты повторяешь это снова, еще раз ставишь цель. И снова, и снова».

Стефен Карри согласовал с «Голден Стэйт Уорриорз» четырехлетнее продление контракта на 215 миллионов долларов.

Рене Тер Велде
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Теги

Стефен Карри Голден Стэйт Уорриорз Том Брэди

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