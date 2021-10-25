Карри – о продолжительности карьеры: «Хочется брать пример с Тома Брэди»
Карри отличился сразу двумя впечатляющими достижениями в НБА
«Голден Стэйт» победил «Сакраменто»
Стефен Карри / фото - Daily Democrat
«Голден Стэйт Уорриорз» победили «Сакраменто» в 3-м матче регулярного чемпионата НБА.
MVP матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, отличившийся дабл-даблом (27 очков, 7 подборов, 10 передач). Стоит отметить, что в этом матче Карри покорилось сразу 2 новых достижения.
Он стал первым игроком в истории «Уорриорз», который смог сделать 5000 передач за карьеру в НБА. Также Карри реализовал трехочковый бросок в 128-м матче подряд.
Самая длинная серия в истории уже принадлежит Карри (157 матчей подряд – прим.), но сейчас Стефен обошел Кайла Корвера (127) по данному показателю и занимает первые две строчки в топе.
Результаты всех матчей прошедшего игрового дня.
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