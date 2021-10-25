Карри отличился сразу двумя впечатляющими достижениями в НБА

«Голден Стэйт» победил «Сакраменто»

Стефен Карри / фото - Daily Democrat

«Голден Стэйт Уорриорз» победили «Сакраменто» в 3-м матче регулярного чемпионата НБА.

MVP матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, отличившийся дабл-даблом (27 очков, 7 подборов, 10 передач). Стоит отметить, что в этом матче Карри покорилось сразу 2 новых достижения.

Он стал первым игроком в истории «Уорриорз», который смог сделать 5000 передач за карьеру в НБА. Также Карри реализовал трехочковый бросок в 128-м матче подряд.

Самая длинная серия в истории уже принадлежит Карри (157 матчей подряд – прим.), но сейчас Стефен обошел Кайла Корвера (127) по данному показателю и занимает первые две строчки в топе.

Результаты всех матчей прошедшего игрового дня.