Каррі – перший в історії гравець, який влучив 500 3-очкових у плей-оф НБА

Стефен після гри з «Мемфісом» має 503 точних влучань

Стефен Каррі / Фото: Sporting News

Зірковий розігруючий «Голден Стейт» Стефен Каррі став першим гравцем в історії НБА, який реалізував 500 3-очкових в плей-оф.

Це досягнення Каррі підкорив у четвертому матчі серії з «Мемфісом» (101:98)

До гри у Каррі було 499 реалізованих 3-очкових. У матчі Стефен реалізував 4 дальні кидки, набрав 32 очки, зробив 5 підбирань та 8 передач.





Зазначимо, що Каррі також є рекордсменом НБА за кількістю точних 3-очкових у регулярних чемпіонатах.



