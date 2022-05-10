Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
11:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
10:10
Легкая атлетика. Мемориал Демьянюка. Львов. Мужчины

Каррі – перший в історії гравець, який влучив 500 3-очкових у плей-оф НБА

Стефен після гри з «Мемфісом» має 503 точних влучань
Баскетбол НБА
08:48
Каррі – перший в історії гравець, який влучив 500 3-очкових у плей-оф НБА
Стефен Каррі / Фото: Sporting News

Зірковий розігруючий «Голден Стейт» Стефен Каррі став першим гравцем в історії НБА, який реалізував 500 3-очкових в плей-оф.

Це досягнення Каррі підкорив у четвертому матчі серії з «Мемфісом» (101:98)

До гри у Каррі було 499 реалізованих 3-очкових. У матчі Стефен реалізував 4 дальні кидки, набрав 32 очки, зробив 5 підбирань та 8 передач.


Зазначимо, що Каррі також є рекордсменом НБА за кількістю точних 3-очкових у регулярних чемпіонатах.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Стефен Карри Голден Стэйт Уорриорз

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
Баскетбол НБА
08:13
«Бостон» устроил разгром «Милуоки» во втором матче серии плей-офф Восточной конференции
«Бостон» устроил разгром «Милуоки» во втором матче серии плей-офф Восточной конференции
Баскетбол НБА
04 мая 08:52

Новости: Баскетбол

Каррі – перший в історії гравець, який влучив 500 3-очкових у плей-оф НБА
Каррі – перший в історії гравець, який влучив 500 3-очкових у плей-оф НБА
НБА
08:48
«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
«Голден Стейт» з лідерством Каррі збільшив перевагу в серії з «Мемфісом»
НБА
08:13
Никола Йокич признан MVP второй сезон подряд
Никола Йокич признан MVP второй сезон подряд
НБА
09 мая 20:30
«Сакраменто» Леня дізнався ім'я нового наставника команди
«Сакраменто» Леня дізнався ім'я нового наставника команди
Украинские легионеры
09 мая 11:44
«Даллас» сравнял счет в серии с «Финиксом», «Филадельфия» обыграла «Майами», вернувшись в серию
«Даллас» сравнял счет в серии с «Финиксом», «Филадельфия» обыграла «Майами», вернувшись в серию
НБА
09 мая 07:30
«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» и вышел вперед в серии, «Милуоки» на последних секундах вырвал победу у «Бостона»
«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» и вышел вперед в серии, «Милуоки» на последних секундах вырвал победу у «Бостона»
НБА
08 мая 08:10
«Лейкерс» обсуждали возможность приобретения Ирвинга у «Бруклина»
«Лейкерс» обсуждали возможность приобретения Ирвинга у «Бруклина»
НБА
07 мая 09:50
«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче, «Даллас» сократил отставание в серии с «Финиксом»
«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче, «Даллас» сократил отставание в серии с «Финиксом»
НБА
07 мая 07:30
Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»
Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»
НБА
06 мая 20:30
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
4
Все новости