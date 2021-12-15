Карри побил рекорд Аллена и вышел в лидеры по трехочковым за всю историю НБА

Звезда «Голден Стэйт» установил новое достижение лиги в матче с «Нью-Йорком»

Стефен Карри / Фото - NBA

Разыгрывающий «Голден Стэйт»установил новое достижение по количеству трехочковых попаданий в истории НБА.За 7,28 до конца первой четверти в матче с «Нью-Йорком» (105:96) он реализовал бросок, который стал для него 2974-м в карьере и обошел легендарного снайпераДля того, чтобы установить рекорд, Аллену потребовалось 1300 матчей регулярного чемпионата НБА. Карри, чтобы превзойти достижение Рэя, потребовалось провести лишь 789 игр. Также Стефу понадобилось на 539 бросков меньше, чтоб повторить результат Рэя.1. Стефен Карри – 29772. Рэй Аллен – 29733. Реджи Миллер – 25604. Джеймс Харден – 25095. Кайл Корвер – 24506. Винс Картер – 22907. Джейсон Терри – 22828. Джамал Кроуфорд – 22219. Пол Пирс – 214310. Дэмиан Лиллард – 210911. Леброн Джеймс – 2023