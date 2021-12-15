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02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Перенесен
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Карри побил рекорд Аллена и вышел в лидеры по трехочковым за всю историю НБА

Звезда «Голден Стэйт» установил новое достижение лиги в матче с «Нью-Йорком»
Баскетбол НБА
15 декабря 08:56
Карри побил рекорд Аллена и вышел в лидеры по трехочковым за всю историю НБА
Стефен Карри / Фото - NBA
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри установил новое достижение по количеству трехочковых попаданий в истории НБА.

За 7,28 до конца первой четверти в матче с «Нью-Йорком» (105:96) он реализовал бросок, который стал для него 2974-м в карьере и обошел легендарного снайпера Рэя Аллена.

Для того, чтобы установить рекорд, Аллену потребовалось 1300 матчей регулярного чемпионата НБА. Карри, чтобы превзойти достижение Рэя, потребовалось провести лишь 789 игр. Также Стефу понадобилось на 539 бросков меньше, чтоб повторить результат Рэя.
Список рекордсменов по количеству точных трехочковых в истории НБА:

1. Стефен Карри – 2977

2. Рэй Аллен – 2973

3. Реджи Миллер – 2560

4. Джеймс Харден – 2509

5. Кайл Корвер – 2450

6. Винс Картер – 2290

7. Джейсон Терри – 2282

8. Джамал Кроуфорд – 2221

9. Пол Пирс – 2143

10. Дэмиан Лиллард – 2109

11. Леброн Джеймс – 2023

Результаты игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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Стефен Карри Голден Стэйт Уорриорз

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