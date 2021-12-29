33 очка Карри обеспечили победу «Голден Стэйт» над «Финиксом», «Лейкерс» проигрывают свой пятый матч подряд
Карри стал первым игрок в истории НБА, реализовавший 3000 трехочковых бросков
Звезда «Голден Стэйт» установил уникальное достижение
Стефен Карри / Фото - vibe.comАмериканский разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, который покорил отметку в 3 000 точных трехочковых бросков за карьеру.
33-летний Карри забросил исторический мяч в концовке третьей четверти матча против «Денвера» (86:89).
career 3-pointers and counting pic.twitter.com/8Wg601gjWv— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 29, 2021
Помимо этого, двукратный MVP лиги повторил собственную серию из 157 подряд матчей, в которых он забрасывал как минимум один трехочковый. Это самая продолжительная подобная серия в истории лиги, которая началась 1 декабря 2018 года.
В середине декабря Стефен реализовал свой 2 974-й трехочковый в карьере и побил достижение Рэя Аллена по количеству дальних попаданий в истории НБА.
Комментарии 0