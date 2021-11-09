Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 3
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс 109:126 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз 107:100 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс 91:94 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс 101:94 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс 99:94 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 120:107 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс 120:106 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 96:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс 118:95 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 125:118 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 108:92 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит 113:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс 127:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс 104:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс 126:123 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

Карри стал самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 50 очков и 10 передач в одном матче

Разыгрывающий «Голден Стэйт» продолжает разрывать лигу
Баскетбол НБА
19:50
Карри стал самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 50 очков и 10 передач в одном матче
Стефен Карри / фото - CNN

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри стал самым возрастным игроком за всю историю НБА, который набрал 50 очков и сделал 10 передач в одном матче.

33-летний американец побил рекорд легендарного Уилта Чемберлена, который набрал 53 очка, сделал 32 подбора и 14 передач в возрасте 31 года в 1968 году. 

В понедельник Карри записал на свой счет 50 очков, 10 передач и 7 подборов в победном матче с «Атлантой» (127:113).  Лидер «Уорриорз» в 10-й раз за карьеру добрался до отметки в 50 очков в одном матче и сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром, который занимает 10-е место в истории лиги по этому показателю.

Кроме того, Карри стал третьим игроком в истории «Уорриорз», набравшим не менее 50 очков и 10 передач в одном матче, повторив достижение Чемберлена и Рика Бэрри.

Стефен Карри отличился сразу двумя впечатляющими достижениями в НБА.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Стефен Карри Голден Стэйт Уорриорз

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Эффектный данк Пэйтона и сумасшедший бросок Хилда вошли в топ-10 дня НБА
Эффектный данк Пэйтона и сумасшедший бросок Хилда вошли в топ-10 дня НБА
Баскетбол НБА
8 ноября 11:25
«Бруклин» разобрался с «Торонто» Михайлюка, «Индиана» обыграла «Сакраменто» Леня
«Бруклин» разобрался с «Торонто» Михайлюка, «Индиана» обыграла «Сакраменто» Леня
Баскетбол НБА
8 ноября 07:20
«Голден Стэйт» разобрался с «Оклахомой», «Лейкерс» «дожали» «Сперс» в овертайме
«Голден Стэйт» разобрался с «Оклахомой», «Лейкерс» «дожали» «Сперс» в овертайме
Баскетбол НБА
27 октября 07:40
Чем порадует юбилейный 75-й сезон НБА? Топ-10 самых интересных команд лиги
Эксклюзив
Чем порадует юбилейный 75-й сезон НБА? Топ-10 самых интересных команд лиги
Баскетбол НБА
26 октября 07:00
Карри отличился сразу двумя впечатляющими достижениями в НБА
Карри отличился сразу двумя впечатляющими достижениями в НБА
Баскетбол НБА
25 октября 10:28
Топ-5 моментов дня в НБА. Баззер Хирро и аллей-уп на Портера
Топ-5 моментов дня в НБА. Баззер Хирро и аллей-уп на Портера
Баскетбол НБА
22 октября 10:45

Новости: Баскетбол

Карри стал самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 50 очков и 10 передач в одном матче
Карри стал самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 50 очков и 10 передач в одном матче
НБА
19:50
Лига чемпионов. «Галатасарай» – «Игокея». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Галатасарай» – «Игокея». Видео трансляция
Еврокубки
19:00
Ягупова: «Будем стараться, а игра с Францией покажет, к чему мы готовы, а к чему еще нужно готовиться»
Ягупова: «Будем стараться, а игра с Францией покажет, к чему мы готовы, а к чему еще нужно готовиться»
Сборная Украины
18:21
«Будивельник» вернул в Суперлигу Владимира Конева
«Будивельник» вернул в Суперлигу Владимира Конева
Суперлига
13:54
«Прометей» прибыл в Испанию на матч против «Тенерифе»
«Прометей» прибыл в Испанию на матч против «Тенерифе»
Еврокубки
13:38
Йокич: «Я не должен был реагировать подобным образом, но все случилось на эмоциях»
Йокич: «Я не должен был реагировать подобным образом, но все случилось на эмоциях»
НБА
10:00
Йокич сильно толкнул в спину Морриса после провокации от форварда
Йокич сильно толкнул в спину Морриса после провокации от форварда
НБА
09:30
50 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Атланту», «Бруклин» неожиданно уступил «Чикаго»
50 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Атланту», «Бруклин» неожиданно уступил «Чикаго»
НБА
08:10
Секстон выбыл на длительный срок
Секстон выбыл на длительный срок
НБА
8 ноября 22:50
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
8
Все новости