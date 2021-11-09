Карри стал самым возрастным игроком в истории НБА, набравшим 50 очков и 10 передач в одном матче

Разыгрывающий «Голден Стэйт» продолжает разрывать лигу

Стефен Карри / фото - CNN

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри стал самым возрастным игроком за всю историю НБА, который набрал 50 очков и сделал 10 передач в одном матче.

33-летний американец побил рекорд легендарного Уилта Чемберлена, который набрал 53 очка, сделал 32 подбора и 14 передач в возрасте 31 года в 1968 году.

В понедельник Карри записал на свой счет 50 очков, 10 передач и 7 подборов в победном матче с «Атлантой» (127:113). Лидер «Уорриорз» в 10-й раз за карьеру добрался до отметки в 50 очков в одном матче и сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром, который занимает 10-е место в истории лиги по этому показателю.

Кроме того, Карри стал третьим игроком в истории «Уорриорз», набравшим не менее 50 очков и 10 передач в одном матче, повторив достижение Чемберлена и Рика Бэрри.

Стефен Карри отличился сразу двумя впечатляющими достижениями в НБА.