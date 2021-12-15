Мощный постер-данк Сиакама и исторический трехочковый Карри вошли в топ-5 дня НБА
Карри: «Теперь я чувствую себя комфортно, говоря, что я величайший снайпер в истории»
Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» – о побитии рекорда НБА
Стефен Карри / Фото - nypost.comЗвездный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (105:96), в котором он стал автором рекорда лиги по количеству точных трехочковых.
Цитирует Карри пресс-служба НБА.
«Я никогда не хотел называть себя величайшим снайпером, пока не установил этот рекорд. Теперь я чувствую себя комфортно, говоря это».
Карри набирал три очка бросками из-за дуги 2 977 раз. Он обогнал легендарного снайпера Рэя Аллена (2 973).
Результаты матчей игрового дня НБА.
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