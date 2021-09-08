Каждый клуб Суперлиги в новом сезоне получит по миллиону гривен от спонсора

Владимир Драбиковский / Фото: ФБУ

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский рассказал о бонусах, которые клубы Суперлиги получат в новом сезоне. Слова функционера приводит сайт ФБУ.



Уже в этом сезоне лига переходит на профессиональную маркетинговую модель. Каждый клуб в течение сезона получит по миллиону гривен от Федерации баскетбола, титульного и Генерального спонсоров Суперлиги.

Эти поступления помогут клубам. За их счет команды могут улучшить свою картинку в залах и улучшить свои трансляции. Это хороший бонус для каждой из команд, а для кого-то – существенная часть бюджета».