Глава ФБУ: «Шевченко может просить 3 миллиона, но он – г*ндон»
Каждый клуб Суперлиги в новом сезоне получит по миллиону гривен от спонсора
В ФБУ хотят, чтобы клубы улучшили картинку трансляций
Владимир Драбиковский / Фото: ФБУ
Генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский рассказал о бонусах, которые клубы Суперлиги получат в новом сезоне. Слова функционера приводит сайт ФБУ.
«Поддержка партнеров помогла аккумулировать хороший рекламный бюджет. Впервые за последние несколько лет он составит значительную сумму.
Уже в этом сезоне лига переходит на профессиональную маркетинговую модель. Каждый клуб в течение сезона получит по миллиону гривен от Федерации баскетбола, титульного и Генерального спонсоров Суперлиги.
Эти поступления помогут клубам. За их счет команды могут улучшить свою картинку в залах и улучшить свои трансляции. Это хороший бонус для каждой из команд, а для кого-то – существенная часть бюджета».
Напомним, ранее стало известно расписание первого тура Суперлиги.