Казинс подписал контракт с новым клубом НБА

Бигмэн будет защищать цвета «Денвера»

Демаркус Казинс / фото - nba.com

Центровой Демаркус Казинс подпишет десятидневный контракт с «Денвером», сообщает Эдриан Войнаровски. За это время команда проведет шесть матчей.

В начале января «Милуоки» отчислили бигмэна, чтобы освободить место в ростере перед дедлайном.

В прошлом сезоне Казинс выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА в последние годы перенес две тяжелые травмы – разрыв ахилла и крестообразных связок.