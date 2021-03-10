Келлерман: «Карри может выиграть конкурс трехочковых, не вопрос. Но способен ли он бросать так же в финале?»
Американский комментатор подверг критике разыгрывающего «Уорриорз»
Известный спортивный эксперт Макс Келлерман после победы Стефена Карри в конкурсе трехочковых-2021 задался вопросом, способен ли разыгрывающий «Уорриорз» проявлять свои бросковые умения под большим давлением.
В частности, Келлерман вспомнил о финале НБА-2016, в котором «Голден Стэйт» уступил «Кливленду» 3:4 в серии. Слова комментатора приводит портал ESPN:
«Стефен Карри способен победить в конкурсе трехочковых, здесь нет сомнений.
Говоря о карьере Карри, вопрос заключается в следующем – способен ли он выиграть этот самый конкурс в финале НБА? Может ли Стефен бросать так же, когда это необходимо больше всего?
Я видел выступление Стефа в одной из самых значимых игр в истории американского спорта, в седьмом матче на Oracle Arena.
«Уорриорз» не могли набрать очки в последние 4 минуты и 22 секунды, в шаге от коронации в качестве лучшей команды в истории. На домашней арене. Стефен не справился с давлением, точка».
Известный телеведущий Скип Бэйлесс также критично отозвался о Стефене Карри.
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