Келлерман: «Карри может выиграть конкурс трехочковых, не вопрос. Но способен ли он бросать так же в финале?»

Известный спортивный эксперт Макс Келлерман после победы Стефена Карри в конкурсе трехочковых-2021 задался вопросом, способен ли разыгрывающий «Уорриорз» проявлять свои бросковые умения под большим давлением.

В частности, Келлерман вспомнил о финале НБА-2016, в котором «Голден Стэйт» уступил «Кливленду» 3:4 в серии. Слова комментатора приводит портал ESPN:

Говоря о карьере Карри, вопрос заключается в следующем – способен ли он выиграть этот самый конкурс в финале НБА? Может ли Стефен бросать так же, когда это необходимо больше всего?

Я видел выступление Стефа в одной из самых значимых игр в истории американского спорта, в седьмом матче на Oracle Arena.

«Уорриорз» не могли набрать очки в последние 4 минуты и 22 секунды, в шаге от коронации в качестве лучшей команды в истории. На домашней арене. Стефен не справился с давлением, точка».