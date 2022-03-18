Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»

Защитник продолжает тренироваться в этом городе

Кемба Уокер / фото - nba.com

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Кемба Уокер в следующее межсезонье может вернуться в «Шарлотт», сообщает The New York Post. По информации источника, Уокер иногда тренируется в этом городе, кроме того, там по-прежнему проживает его мать.

Кемба выступал в составе «Хорнетс» восемь лет на старте карьеры, став участником Матча звезд НБА.

«Нью-Йорк» готов обменять Кембу Уокера.