Мощный данк Таунса и космический финт Уокера вошли в топ-10 дня НБА
Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»
Защитник продолжает тренироваться в этом городе
Кемба Уокер / фото - nba.com
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Кемба Уокер в следующее межсезонье может вернуться в «Шарлотт», сообщает The New York Post. По информации источника, Уокер иногда тренируется в этом городе, кроме того, там по-прежнему проживает его мать.
Кемба выступал в составе «Хорнетс» восемь лет на старте карьеры, став участником Матча звезд НБА.
«Нью-Йорк» готов обменять Кембу Уокера.
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