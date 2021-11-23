Кеннеди – MVP недели в Суперлиги, а вызванный в сборную Украины Рэндл в символической пятерке
Суперлига определила символическую пятерку и лучшего игрока девятой игровой недели в сезоне 2021/2022 гг.
Лучшим игроком был признан баскетболист «Прометея» Ди Джей Кеннеди, который помог победить «Кривбасс» (20 очков, 11 подборов, 3 передачи) и «Днепр» (13 очков, 9 подборов, 4 передачи).
Символическая пятерка недели:
Джером Рэндл («Будивельник», 2 матча/2 победы) – 18,0 очков, 4,5 передачи, 2,0 подбора.
Дэйшон Фрэнсис («Запорожье», 1 матч/1 победа) – 26 очков, 5 передач, 3 подбора.
Ди Джей Кеннеди («Прометей», 2 матча/2 победы) – 16,5 очков, 10,0 подборов, 3,5 передачи, 2,5 перехвата.
Андрей Войналович («Киев-Баскет», 1 матч/1 победа) – 16 очков, 4 подбора, 1 блок-шот.
Марек Долежай («Тернополь», 2 матча/2 победы) – 16,0 очков, 5,0 подборов.
Напомним, ранее Джером Рэндл был вызван в сборную Украины.
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