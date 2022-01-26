«Филадельфия» летом планирует заполучить Хардена в обмен на Симмонса
Харден: «Конечно, я расстроен, потому что в команда есть много нестыковок»
Защитник прокомментировал информацию о желании покинуть «Бруклин»
Джеймс Харден / фото - nba.com
Звездный защитник «Бруклина» Джеймс Харден отреагировал на распространившуюся информацию, согласно которой он может сменить клуб в межсезонье.
Хардена цитирует ESPN:
«Послушайте, я ни о чем таком не знаю. Конечно, я расстроен, потому что команда выступает не в полном составе. Есть много нестыковок: травмы, коронавирус, называйте это как хотите, так что да, я расстроен. Но думаю, не я один такой, ведь мы лучше, чем наши рекорды, и должны продолжать прогрессировать. Значение имеет лишь это».
«Филадельфия» считается одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для Джеймса Хардена.
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