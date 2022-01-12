«Лейкерс» без Леброна обыграли «Сакраменто» Леня, «Бруклин» с великолепным Харденом одержал победу над «Нью-Йорком»
Харден может сменить клуб в межсезонье
«Филадельфия» претендует на подписание разыгрывающего
Джеймс Харден / фото - nba.com
Известный обозреватель Брайан Уиндхорст сообщил о том, что президент «Филадельфии» Дэрил Мори хочет переманить в команду одного из лидеров «Бруклина» Джеймса Хардена.
В своем текущем контракте Харден имеет опцию игрока и может отказаться от продления соглашения в следующем сезоне. Хоть разыгрывающий не проявлял никаких признаков желания покинуть «Бруклин», его связь с Мори может сыграть ключевую роль.
Джеймс Харден поднялся на седьмую позицию по количеству трипл-даблов за карьеру.
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