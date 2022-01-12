Харден может сменить клуб в межсезонье

«Филадельфия» претендует на подписание разыгрывающего

Джеймс Харден / фото - nba.com

Известный обозреватель Брайан Уиндхорст сообщил о том, что президент «Филадельфии» Дэрил Мори хочет переманить в команду одного из лидеров «Бруклина» Джеймса Хардена.

В своем текущем контракте Харден имеет опцию игрока и может отказаться от продления соглашения в следующем сезоне. Хоть разыгрывающий не проявлял никаких признаков желания покинуть «Бруклин», его связь с Мори может сыграть ключевую роль.

Джеймс Харден поднялся на седьмую позицию по количеству трипл-даблов за карьеру.