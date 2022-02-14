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Харден не сыграет в Матче всех звезд НБА
Джеймс еще не восстановился от травмы
Джеймс Харден / Фото: HoopsHype
Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден не сможет учавствовать в предстоящем Матче всех звезд НБА. Об этом сообщил в Twitter журналиста ESPN Тим Бонтемпс.
Обменянный из «Бруклина» в «Филадельфию» игрок продолжает восстанавливаться после травмы левого подколенного сухожилия, и его возвращение ждут уже после Матча звезд.
Отметим, матч всех звезд-2022 пройдет 20 февраля в Кливленде.
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