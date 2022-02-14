Харден не сыграет в Матче всех звезд НБА

Джеймс еще не восстановился от травмы

Джеймс Харден / Фото: HoopsHype

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден не сможет учавствовать в предстоящем Матче всех звезд НБА. Об этом сообщил в Twitter журналиста ESPN Тим Бонтемпс.



Обменянный из «Бруклина» в «Филадельфию» игрок продолжает восстанавливаться после травмы левого подколенного сухожилия, и его возвращение ждут уже после Матча звезд.

Отметим, матч всех звезд-2022 пройдет 20 февраля в Кливленде.



