Харден может сменить клуб в межсезонье
Харден установил антирекорд в истории НБА
Защитник «Бруклина» вышел на первое место в лиге по количеству трехочковых промахов
Джеймс Харден / фото - nba.com
Защитник «Бруклина» Джеймс Харден набрал 27 очков, 8 подборов и 15 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:105).
Харден реализовал 2 из 5 трехочковых бросков. Джеймс вышел на первое место в истории НБА по количеству промахов из-за дуги (4457), обойдя легендарного Рэя Аллена.
Джеймс Харден может сменить клуб в межсезонье.
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