Трипл-дабл Хардена принес «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком», «Лейкерс» разгромно проиграли «Новому Орлеану»
Харден вышел на третье место по реализованным трехочковым в лиге
Защитник «Филадельфии» реализовал 3 дальних броска в матче с «Бруклином»
Джеймс Харден / фото - NBA
Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден поднялся на третье место в истории НБА по реализованным трехочковым за карьеру.
В матче с «Бруклином» Харден реализовал 3 дальних броска, что позволило ему добраться до отметки в 2563 и подвинуть с 3-й позиции легендарного Реджи Миллера.
Таким образом, Джеймс Харден входит в топ-3 лучших снайперов НБА всех времен. На 1-м месте расположился Стефен Карри (3101), на 2-м – Рэй Аллен (2973).
Джеймс Харден признался, что давно хотел стать частью «Филадельфии».
Комментарии 0