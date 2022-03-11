Харден вышел на третье место по реализованным трехочковым в лиге

Защитник «Филадельфии» реализовал 3 дальних броска в матче с «Бруклином»

Джеймс Харден / фото - NBA

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден поднялся на третье место в истории НБА по реализованным трехочковым за карьеру.

В матче с «Бруклином» Харден реализовал 3 дальних броска, что позволило ему добраться до отметки в 2563 и подвинуть с 3-й позиции легендарного Реджи Миллера.

Таким образом, Джеймс Харден входит в топ-3 лучших снайперов НБА всех времен. На 1-м месте расположился Стефен Карри (3101), на 2-м – Рэй Аллен (2973).

Джеймс Харден признался, что давно хотел стать частью «Филадельфии».