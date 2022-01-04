«Харьковские Соколы» дома обыграли «Химик» в Кубке Украины

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев

Фото: ФБУ

Сегодня, 4 января, в 1/8 финала Кубка Украины «Харьковские Соколы» дома одержали уверенную победу над «Химиком» со счетом 78:64.

Хозяева с самого начала взяли инициативу в свои руки и вся первая половина матча прошла под полным контролем «Соколов». Но уже в третьей четверти гости перевернули ход встречи. Харьковчане все же смогли собраться и в заключительном отрезке довели дело до победного конца.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Харьковских Соколов» Дэвис, который набрал 21 очко.

Кубок Украины. 1/8 финала

«Харьковские Соколы» — «Химик» 78:64 (28:13, 16:12, 14:27, 20:12)