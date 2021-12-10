«Харьковские Соколы» дома одержали победу над «Киев-Баскетом»

Хозяева свершили камбэк в последней четверти

Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Харьковские Соколы» на домашней площадке одержали победу над «Киев-Баскетом» со счетом 85:73.

Хозяева в первой четверти завладели преимуществом, но уже во втором отрезке растеряли его. Тем не менее, «Соколы» смогли сделать камбэк в заключительной четверти и довести дело до победного конца.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы» – «Киев-Баскет» – 85:73 (27:19, 15:20, 15:21, 28:13)