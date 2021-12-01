«Харьковские Соколы» дома одержали уверенную победу над «Николаевом»

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев

Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Харьковские Соколы» на своей площадке одержали уверенную победу над «Николаевом» со счетом 83:71.

Хозяева самого начала встречи взяли инициативу в свои руки и довели дело до победного конца.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Соколов» Дэвис, набравший 25 очков. У «Николаева» отметился Волкер с 17 пунктами.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы» – «Николаев» – 83:71 (25:17, 18:15, 22:17, 18:22)