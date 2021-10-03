«Харьковские Соколы» дома уверенно обыграли «Запорожье»

Хозяева площадке были сильнее во всех четвертях

Фото: пресс-служба Харьковских Соколов

«Харьковские Соколы» на своей площадке обыграли «Запорожье» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Начиная с середины первой четверти хозяева завладели преимуществом, которое с течением матча только наращивали и в итоге праздновали уверенную победу.

При этом самым результативным игроком встречи стал Френсис из «Запорожья», который набрал 17 очков. У «Соколов» 14 баллов на свой счет записал Дэвис.

Эта победа стала первой для харьковчан в сезоне. «Запорожье» же опустилось на последние место в турнирной таблице с двумя поражениями в двух матчах.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Харьковские Соколы» – «Запорожье» 78:54 (22:10, 17:15, 20:15, 18:14)

«Соколы»: Дэвис 14 + 5 подборов, Зечевич 13 + 4 подбора + 3 перехвата + 2 блок-шота - 3 потери, Граф 9 + 6 передач + 5 подборов, Шевченко 3, Глебов 2 + 4 подбора + 4 передачи - старт, Симонс 14 , Магон 12 + 3 передачи, Немцу 7, Буренко 2, Никитин 2, Чугунов 0

«Запорожье»: Фрэнсис 17 + 4 подбора - 4 потери, Сизов 10 + 5 подборов - 5 потерь, Удрас 6 + 10 подборов, Джозеф 4 + 4 передачи, Мальчевский 2 - старт, Михеев 8 + 3 подбора, Морозов 4, Максвелл 3, Титов 0, Рагимов 0, Соколенко 0