Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Баскетбол (3 события из 14) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Черкасские Мавпы 80:63 Окончен
19:00 Днепр - БК Одесса 83:59 Окончен
19:00 Николаев - Будивельник 70:75 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (3 события из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз 103:117 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Хьюстон Рокетс 142:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
07:35
Американский воин ниндзя
07:30
Хоккей. Суперлига Париматч. Альтаир - Донбасс

«Харьковские Соколы» осудили поведение одного из руководителей «Прометея»

Ранее тот раскритиковал команду из Харькова
Баскетбол Суперлига
17 февраля 18:58
«Харьковские Соколы» осудили поведение одного из руководителей «Прометея»

«Харьковские Соколы» опубликовали обращение к баскетбольной общественности в связи с поведением генерального директора БК «Прометей» Павла Чухно.

«БК «Харьковские соколы» обращается ко всему баскетбольному сообществу по поводу недопустимого поведения генерального директора БК «Прометей» Павла Чухно.

16 февраля по окончании матча «Харьковские Соколы» – «Прометей» генеральный директор БК «Прометей» Павел Чухно на странице своей жены в сети Facebook обратился к нашему клубу и Федерации баскетбола Украины, используя оскорбительные высказывания и ненормативную лексику, обвинив в отказе переноса игры и призвав своих игроков отомстить харьковскому клубу в следующем матче.

Во-первых, мы – «Харьковские Соколы» хотим напомнить, что всегда поддерживали команду «Прометей» в Лиге чемпионов, одни из первых публично поздравляли с победами и сразу же согласились и пошли навстречу, когда клуб пригласил перенос игры 4 февраля по причине заболевания ковид.

Во-вторых, именно руководство БК «Прометей» приняло решение в полном составе покинуть страну, не глядя в календарь Суперлиги. О том, что «Прометей» будет выступать в Харькове дублирующим составом, стало известно в день матча, во время выпуска баскетбольного шоу «Время баскетбола» и озвученное это решение было президентом клуба Владимиром Дубинским. Кроме этого, он подтвердил, что вывезти команду за границу ؎ это взвешенное решение, а проигрыш одной игры в чемпионате никак не повлияет на положение клуба в турнирной таблице. Мы подчеркиваем, что решение не играть в Харькове основным составом было вынесено заранее, не обращая внимание ни на позицию федерации, ни на позицию БК «Харьковские Соколы».

В-третьих, мы очень разочарованы тем фактом, что клуб, в котором заработная плата одного игрока равна месячному бюджету среднего клуба Суперлиги, позволяет себе подобное поведение и относится к другим клубам свысока и без всякого уважения.

Большинство украинских клубов не могут чартером выехать заграницу, когда пожелают и провести сбор прямо в середине сезона. Это реалии и нам приходится в них существовать. Именно в этих реалиях растет уровень национального чемпионата, а мы все вместе делаем общее дело развития украинского баскетбола.

От имени руководства и всего коллектива БК «Харьковские Соколы», харьковских болельщиков, которые, кстати, установили очередной рекорд посещаемости в Суперлиге, и всех неравнодушных к украинскому баскетболу выражаем свое полное разочарование ситуацией и просим достойного отношения ко всем участникам чемпионата».

Напомним, ранее «Харьковские Соколы» нанесли «Прометею» первое поражение в сезоне.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Харьковские Соколы Прометей

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гендиректор «Прометея» жестко наехал на «Харьковских Соколов» и ФБУ, а затем удалил свой пост
Гендиректор «Прометея» жестко наехал на «Харьковских Соколов» и ФБУ, а затем удалил свой пост
Баскетбол Суперлига
17 февраля 13:47
«Прометей» впервые в сезоне потерпел поражение
«Прометей» впервые в сезоне потерпел поражение
Баскетбол Суперлига
16 февраля 21:20
«Харьковские Соколы» вернули Козлова
«Харьковские Соколы» вернули Козлова
Баскетбол Суперлига
16 февраля 14:25
«Прометей» сыграет с «Харьковскими Соколами» молодежным составом
«Прометей» сыграет с «Харьковскими Соколами» молодежным составом
Баскетбол Суперлига
16 февраля 13:59
«Прометей» может пропустить Кубок Украины
«Прометей» может пропустить Кубок Украины
Баскетбол Суперлига
16 февраля 13:12
Вслед за коллегами из «Киев-Баскета». Американские легионеры «Харьковских Соколов» покинули клуб
Вслед за коллегами из «Киев-Баскета». Американские легионеры «Харьковских Соколов» покинули клуб
Баскетбол Суперлига
14 февраля 13:31

Новости: Баскетбол

«Днепр» уничтожил «Одессу», одержав седьмую подряд победу в Суперлиге
«Днепр» уничтожил «Одессу», одержав седьмую подряд победу в Суперлиге
Суперлига
17 февраля 22:41
«Будивельник» едва не упустил победу над «Николаевом»
«Будивельник» едва не упустил победу над «Николаевом»
Суперлига
17 февраля 22:37
«Кривбасс» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»
«Кривбасс» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»
Суперлига
17 февраля 20:35
«Харьковские Соколы» осудили поведение одного из руководителей «Прометея»
«Харьковские Соколы» осудили поведение одного из руководителей «Прометея»
Суперлига
17 февраля 18:58
Бродский: «Информация о вывозе одним из клубов Суперлиги своего состава за границу является недостоверной»
Бродский: «Информация о вывозе одним из клубов Суперлиги своего состава за границу является недостоверной»
Сборная Украины
17 февраля 17:02
Американец, который остался в «Киев-Баскете»: «Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть»
Американец, который остался в «Киев-Баскете»: «Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть»
Суперлига
17 февраля 16:09
Гендиректор «Прометея» жестко наехал на «Харьковских Соколов» и ФБУ, а затем удалил свой пост
Гендиректор «Прометея» жестко наехал на «Харьковских Соколов» и ФБУ, а затем удалил свой пост
Суперлига
17 февраля 13:47
Главный тренер «Киев-Баскета»: «Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал»
Главный тренер «Киев-Баскета»: «Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал»
Суперлига
17 февраля 13:15
Без Михайлюка и Леня. «Торонто» победил «Миннесоту», «Сакраменко» не справился с напором «Чикаго»
Без Михайлюка и Леня. «Торонто» победил «Миннесоту», «Сакраменко» не справился с напором «Чикаго»
НБА
17 февраля 08:20
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
16
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
27
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Olympics Пекин-2022
15 февраля 10:28
26
Все новости