«Харьковские Соколы» осудили поведение одного из руководителей «Прометея»
«Харьковские Соколы» опубликовали обращение к баскетбольной общественности в связи с поведением генерального директора БК «Прометей» Павла Чухно.
«БК «Харьковские соколы» обращается ко всему баскетбольному сообществу по поводу недопустимого поведения генерального директора БК «Прометей» Павла Чухно.
16 февраля по окончании матча «Харьковские Соколы» – «Прометей» генеральный директор БК «Прометей» Павел Чухно на странице своей жены в сети Facebook обратился к нашему клубу и Федерации баскетбола Украины, используя оскорбительные высказывания и ненормативную лексику, обвинив в отказе переноса игры и призвав своих игроков отомстить харьковскому клубу в следующем матче.
Во-первых, мы – «Харьковские Соколы» хотим напомнить, что всегда поддерживали команду «Прометей» в Лиге чемпионов, одни из первых публично поздравляли с победами и сразу же согласились и пошли навстречу, когда клуб пригласил перенос игры 4 февраля по причине заболевания ковид.
Во-вторых, именно руководство БК «Прометей» приняло решение в полном составе покинуть страну, не глядя в календарь Суперлиги. О том, что «Прометей» будет выступать в Харькове дублирующим составом, стало известно в день матча, во время выпуска баскетбольного шоу «Время баскетбола» и озвученное это решение было президентом клуба Владимиром Дубинским. Кроме этого, он подтвердил, что вывезти команду за границу ؎ это взвешенное решение, а проигрыш одной игры в чемпионате никак не повлияет на положение клуба в турнирной таблице. Мы подчеркиваем, что решение не играть в Харькове основным составом было вынесено заранее, не обращая внимание ни на позицию федерации, ни на позицию БК «Харьковские Соколы».
В-третьих, мы очень разочарованы тем фактом, что клуб, в котором заработная плата одного игрока равна месячному бюджету среднего клуба Суперлиги, позволяет себе подобное поведение и относится к другим клубам свысока и без всякого уважения.
Большинство украинских клубов не могут чартером выехать заграницу, когда пожелают и провести сбор прямо в середине сезона. Это реалии и нам приходится в них существовать. Именно в этих реалиях растет уровень национального чемпионата, а мы все вместе делаем общее дело развития украинского баскетбола.
От имени руководства и всего коллектива БК «Харьковские Соколы», харьковских болельщиков, которые, кстати, установили очередной рекорд посещаемости в Суперлиге, и всех неравнодушных к украинскому баскетболу выражаем свое полное разочарование ситуацией и просим достойного отношения ко всем участникам чемпионата».
Напомним, ранее «Харьковские Соколы» нанесли «Прометею» первое поражение в сезоне.
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