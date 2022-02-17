«Харьковские Соколы» осудили поведение одного из руководителей «Прометея»

«Харьковские Соколы» опубликовали обращение к баскетбольной общественности в связи с поведением генерального директора БК «Прометей» Павла Чухно.



16 февраля по окончании матча «Харьковские Соколы» – «Прометей» генеральный директор БК «Прометей» Павел Чухно на странице своей жены в сети Facebook обратился к нашему клубу и Федерации баскетбола Украины, используя оскорбительные высказывания и ненормативную лексику, обвинив в отказе переноса игры и призвав своих игроков отомстить харьковскому клубу в следующем матче.

Во-первых, мы – «Харьковские Соколы» хотим напомнить, что всегда поддерживали команду «Прометей» в Лиге чемпионов, одни из первых публично поздравляли с победами и сразу же согласились и пошли навстречу, когда клуб пригласил перенос игры 4 февраля по причине заболевания ковид.

Во-вторых, именно руководство БК «Прометей» приняло решение в полном составе покинуть страну, не глядя в календарь Суперлиги. О том, что «Прометей» будет выступать в Харькове дублирующим составом, стало известно в день матча, во время выпуска баскетбольного шоу «Время баскетбола» и озвученное это решение было президентом клуба Владимиром Дубинским. Кроме этого, он подтвердил, что вывезти команду за границу ؎ это взвешенное решение, а проигрыш одной игры в чемпионате никак не повлияет на положение клуба в турнирной таблице. Мы подчеркиваем, что решение не играть в Харькове основным составом было вынесено заранее, не обращая внимание ни на позицию федерации, ни на позицию БК «Харьковские Соколы».

В-третьих, мы очень разочарованы тем фактом, что клуб, в котором заработная плата одного игрока равна месячному бюджету среднего клуба Суперлиги, позволяет себе подобное поведение и относится к другим клубам свысока и без всякого уважения.

Большинство украинских клубов не могут чартером выехать заграницу, когда пожелают и провести сбор прямо в середине сезона. Это реалии и нам приходится в них существовать. Именно в этих реалиях растет уровень национального чемпионата, а мы все вместе делаем общее дело развития украинского баскетбола.

От имени руководства и всего коллектива БК «Харьковские Соколы», харьковских болельщиков, которые, кстати, установили очередной рекорд посещаемости в Суперлиге, и всех неравнодушных к украинскому баскетболу выражаем свое полное разочарование ситуацией и просим достойного отношения ко всем участникам чемпионата».