Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Харьковские Соколы» подписали форварда из чемпионата Германии

Баскетболист – воспитанник Бостонского университета
Баскетбол Суперлига
2 сентября 13:04
«Харьковские Соколы» подписали форварда из чемпионата Германии
Макс Махони / фото - BUA

Воспитанник Бостонского университета Макс Махони стал игроком «Харьковских Соколов».

В сезоне 2018-19 в среднем набирал 16,5 очка за игру и делал 6,6 подбора, что позволило ему войти во «Вторую пятерку лучших игроков лиге». Вот в последнем сезоне в колледже новичок «Соколов» получил звание MVP с показателями в 15,5 очка и 8,3 подбора.

Первым европейским клубом стала команда второго немецкого дивизиона «Кирхайм Найтс», в котором с 2018 до 2020 года выступал еще один игрок «Соколов» Деджуан Граф.

В прошлом сезоне в 30 матчах Махони в среднем проводил на паркете 26,4 минуты. Его средние показатели – 13,8 ока и 5,7 подбора за игру. Процент реализации бросков с игры – 61,7%

Сербский большой недавно также усилил харьковскую команду

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Харьковские Соколы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Прометей» уступил «Запорожью», но все равно стал победителем Мемориала Гаврилова
«Прометей» уступил «Запорожью», но все равно стал победителем Мемориала Гаврилова
Баскетбол Суперлига
28 августа 16:51
«Харьковские Соколы» выиграли у «Запорожья» на Мемориале Гаврилова
«Харьковские Соколы» выиграли у «Запорожья» на Мемориале Гаврилова
Баскетбол Суперлига
27 августа 20:00
«Харьковские Соколы» продлили контракт с американским легионером
«Харьковские Соколы» продлили контракт с американским легионером
Баскетбол Суперлига
18 августа 19:55

Новости: Баскетбол

Олдридж, завершивший карьеру из-за аритмии, возвращается в баскетбол
Олдридж, завершивший карьеру из-за аритмии, возвращается в баскетбол
НБА
10:40
Деандре Джордан продолжит карьеру в «Лейкерс»
Деандре Джордан продолжит карьеру в «Лейкерс»
НБА
10:00
«Днепр» обыграл «Запорожье» на Кубке Прометея
«Днепр» обыграл «Запорожье» на Кубке Прометея
Суперлига
3 сентября 20:45
Американский лидер «Черкасских Мавп» перебрался в финский клуб
Американский лидер «Черкасских Мавп» перебрался в финский клуб
Суперлига
3 сентября 11:59
«Будивельник» подписал контракт с израильтянином Гутманом
«Будивельник» подписал контракт с израильтянином Гутманом
Суперлига
3 сентября 11:41
Лукашов травмировался в матче против «Запорожья» на Кубке Прометея
Лукашов травмировался в матче против «Запорожья» на Кубке Прометея
Суперлига
3 сентября 10:49
В Европе стартует новая лига, где может появиться украинская команда
В Европе стартует новая лига, где может появиться украинская команда
В Европе
2 сентября 22:44
«Прометей» добыл разгромную победу в матче с «Запорожьем»
«Прометей» добыл разгромную победу в матче с «Запорожьем»
Суперлига
2 сентября 22:19
«Киев-Баскет» разгромил «Днепр» в Кубке Прометея
«Киев-Баскет» разгромил «Днепр» в Кубке Прометея
Суперлига
2 сентября 19:36
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
53
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
07:17
14
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
18
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Испания – Финляндия. Видео трансляция
WEB
Чемпионат Европы. Испания – Финляндия. Видео трансляция
14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15:25
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
15:55
Чемпионат Европы. Матч за бронзу и финал. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Матч за бронзу и финал. Видео трансляция
18:00
Отбор на ЧМ-2022. Украина – Франция. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Украина – Франция. Онлайн трансляция
21:45
Джош Уоррингтон vs Маурисио Лара. Онлайн трансляция
WEB
Джош Уоррингтон vs Маурисио Лара. Онлайн трансляция
22:00
Даррен Тилл – Дерек Брансон. Онлайн трансляция
WEB
Даррен Тилл – Дерек Брансон. Онлайн трансляция
5 сентября 06:00
Премьер-лига Каратэ 1 в Каире. Видео трансляция
WEB
TV
Премьер-лига Каратэ 1 в Каире. Видео трансляция
5 сентября 10:00
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
5 сентября 16:50
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00