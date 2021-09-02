«Харьковские Соколы» подписали форварда из чемпионата Германии

Баскетболист – воспитанник Бостонского университета

Макс Махони / фото - BUA

Воспитанник Бостонского университета Макс Махони стал игроком «Харьковских Соколов».

В сезоне 2018-19 в среднем набирал 16,5 очка за игру и делал 6,6 подбора, что позволило ему войти во «Вторую пятерку лучших игроков лиге». Вот в последнем сезоне в колледже новичок «Соколов» получил звание MVP с показателями в 15,5 очка и 8,3 подбора.

Первым европейским клубом стала команда второго немецкого дивизиона «Кирхайм Найтс», в котором с 2018 до 2020 года выступал еще один игрок «Соколов» Деджуан Граф.

В прошлом сезоне в 30 матчах Махони в среднем проводил на паркете 26,4 минуты. Его средние показатели – 13,8 ока и 5,7 подбора за игру. Процент реализации бросков с игры – 61,7%

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