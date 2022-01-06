«Харьковских Соколов» могут наказать техническим поражением в Кубке Украины
«Харьковские Соколы» получили техническое поражение и вылетели из розыгрыша Кубка Украины
«Химик» заменит харьковчан в четвертьфинале турнира
20:55
Фото: fbu.ua
Директорат ФБУ рассмотрел нарушение лимита легионеров «Харьковского Сокола» в матче 1/8 финала Кубка Украины с «Химиком» (78:64).
В ходе расследования было принято решение засчитать харьковчанам техническое поражение. Следовательно, место в четвертьфинале турнира займет коллектив из Южного. Кроме «Химика» в 1/4 финала сыграю также «Прометей», «Днепр», «Будивельник», «Киев-Баскет», «Тернополь», «Запорожье».
Последнюю путевку 8 января разыграют «Политехник» и «Кривбасс».
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