«Харьковские Соколы» потерпели болезненное домашнее поражение от «Николаева»

Харьковчане еще на шаг отдалились от плей-офф

«Николаев» одержал победу над «Харьковскими Соколами» / фото - ФБУ

В рамках украинской Суперлиги «Николаев» одержал победу над «Харьковскими Соколами» со счетом 78: 68.

Положение обязывало хозяев идти вперед, бороться победные очки. Зато гости могли играть в свое удовольствие без лишних переживаний за турнирные перспективы. И, похоже, этот психологический фактор таки стал сообщником гостей в первой половине.

Без чрезмерных скоростей гости то и дело прорезали защиту хозяев. Лучшая реализация преимущество под щитами позволили николаевцам уже в стартовой четверти обеспечить 13 очков преимущества.

К большому перерыву хозяева сократили отставание на 6 очков.

Ожидаемого перелома по большой перемене не произошло. Напротив, гости снова усилили давление и пошли вперед. Еще более четкой стала преимущество николаевцев в реализации и на подборах. Поэтому на заключительную четверть их преимущество возросло до 16-ти очков.

Хозяева до последнего пытались спасти матч, но сил для этого явно не хватало. Поэтому «Николаев» завоевал вторую победу в третьем личном поединке соперников текущего сезона, нанеся удар по мечтам «Соколов» о плей-офф.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы» – «Николаев» 68:78 (10:23, 25:19, 12:21, 21:15)

«Харьковские Соколы»: Пресли (23 очка + 7 подборов), Чумаков (15 очков + 9 подборов), Богза (13 очков), Бояркин (8 очков), Немца (3 очка + 9 подборов), Луна (3 очка), Пейдж (3 очка), Мусиенко, Анисимов.

«Николаев»: Приймак (16 очков), Колтер (15 очков + 7 подборов), Эдриан (13 очков + 12 подборов), Заплотинский (10 очков), Конате (9 очков + 5 подборов), Гудвин (5 очков + 13 подборов), Боднар (5 очков + 6 подборов), Дубоненко (4 очка), Хохоник (1 очко).

Таким образом, «Харьковские Соколы» располагаются на девятой строчке турнирной таблицы.