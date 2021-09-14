«Харьковские Соколы» подписали форварда из чемпионата Германии
«Харьковские Соколы» усилились американским шутером
Последний сезон Симмонс провел в Германии
Трой Симмонс / Фото: facebook.com/khasokoly
«Харьковские Соколы» объявили о подписании шутера Троя Симмонса.
Прошлый сезон американец провел в составе немецкого «Тайгерс Тюбирген», который завершил в показателями 11,3 очка, 2 подбора, 1,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.
Валерий Плеханов сообщил о кадровых потерях харьковчан перед стартом Суперлиги.
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