«Харьковские Соколы» дома одержали победу над «Киев-Баскетом»
«Харьковские Соколы» в домашних стенах одолели «Тернополь»
Самым результативным игроком встречи стал форвард харьковчан
Фото: ФБУ
В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Харьковские Соколы» на домашней площадке одержали победу над «Тернополем» со счетом 75:70.
Соперники шли на одном уровне на протяжении всего матча, но хозяева все же были немного убедительнее в каждой четверти.
Самым результативным игроком встречи стал форвард харьковчан Шевченко, который набрал 22 очка.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Харьковские Соколы» – «Тернополь» – 75:70 (17:15, 12:14, 26:21, 20:20)
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