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«Харьковские Соколы» в напряженном матче вырвали победу у «Запорожья»

Самым результативным игроком встречи стал представитель харьковчан
Баскетбол Суперлига
20:55
«Харьковские Соколы» в напряженном матче вырвали победу у «Запорожья»
Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Харьковские Соколы» на домашней площадке одержали сложную победу над «Запорожьем» со счетом 79:74.

Хозяева с первых минут взяли инициативу в матче, но вернулись в игру во второй и третьей четвертях. Исход матча решался в финальном отрезке, где «Соколы» все же смогли «дожать» «Запорожье»

Самым результативным игроком встречи стал представитель харьковчан Майкл Дэвис, который набрал 23 очка.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы» – «Запорожье» – 79:74 (26:15, 18:22, 11:16, 24:21)

«Харьковские Соколы»: Дэвис (23 + 5 подборов + 3 потери + 3 перехвата), Магони (13 + 7 подборов), Зечевич (10 + 12 подборов), Симонс (10 + 6 подборов + 3 потери), Буренко (9 + 6 передач)

«Запорожье»: Михеев (16), Удрас (16 + 5 подборов), Фрэнсис (13 + 7 подборов + 7 передач), Джозеф (10 + 6 подборов + 3 потери), Сизов (6 + 7 подборов)

Рене Тер Велде
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