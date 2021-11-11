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«Харьковские Соколы» в овертайме вырвали победу у «Черкасских Мавп»

В Черкассах «Мавпы» в овертайме обыграли «Харьковских Соколов» со счетом 83:78.

Баскетбол Суперлига
21:24
«Харьковские Соколы» в овертайме вырвали победу у «Черкасских Мавп»
Фото: Суперлига

Харьковчане активно начали матч и быстро захватили преимущество. «Мавпы» первые очки заработали лишь на четвертой минуте. При этом, хозяева часто допускали ошибки, что только помогло «Соколам» увеличивать отрыв.

Во второй четверти ситуация на площадке не изменилась и «Харьковские Соколы» продолжили уходить в отрыв.

На старте третьей четверти увеличили отрыв 22 очков. Но в середине десятиминутки «Черкасские Мавпы» начали сокращать отставание и полностью перехватили инициативу. Основное время завершилось с ничейным результатом, и только в овертайме «Харьковские Соколы» вырвали победу.

Отметим, что «Черкасские Мавпы» следующий поединок сыграют 15 ноября против Днепра. «Харьковские Соколы» на выезде будут играть с «Будивельником».

Регулярный чемпионат. Суперлига

«Черкасские Мавпы» – «Харьковские Соколы» 78:83 ОТ (11:21, 19:22, 24:16, 17:12, 7:12)



Карен Агабекян
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Харьковские Соколы Черкасские Мавпы

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