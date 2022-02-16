«Харьковские Соколы» вернули Козлова

Нынешний сезон игрок начинал в «Будивельнике»

Роман Козлов

Украинский защитник Роман Козлов подписал контракт с «Харьковским Соколам», за которые он уже выступал.



В прошлом сезоне Козлов играл за киевский «Будивельник», с которым выиграл Кубок Украины.

В нынешнем сезоне Козлов также играл в «Будивельнике», но провел всего 7 матчей. Затем киевляне не продлили с ним контракт.

В сезоне 2019/2020 гг. Козлов выступал в «Харьковских Соколах». В 25 матчах Роман в среднем за 19,4 минуты на паркете набирал 8,2 очка, делал 1,1 передачи и 1 подбор, попадая 52,5% двухочковых и 35% дальних бросков.

Напомним, «Харьковские Соколы» в следующем матче сыграют против «Прометея», который выставит молодежный состав.