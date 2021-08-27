«Харьковские Соколы» выиграли у «Запорожья» на Мемориале Гаврилова
Завершился второй игровой день предсезонного турнира Мемориала Гаврилова.
«Харьковские Соколы» в близком поединке обыграли «Запорожье» со счетом 62:60.
«Запорожье» – «Харьковские Соколы» 60:62 (13:16, 12:14, 18:17, 17:15)
«Запорожье»: Джозеф (5 +8 подборов +6 передач), Фрэнсис (16 + 5 подборов), Сизов (7 +3 подбора + 3 передачи), Мальчевский (3 +5 подборов), Максвелл (16 +4 подбора) - старт; Титов, Михеев (2 подбора), Морозов (2 + 3 подбора), Удрас (11 + 6 подборов + 3 передачи).
«Харьковские Соколы»: Граф (12 + 5 подборов + 8 передач), Дэвис (14 +7 подборов +5 передач), Шевченко (10), Глебов (7 +5 подборов), Зечевич (12 + 12 подборов) - старт; Шаповалов, Немца (2 +3 подбора), Кузнецов (3 +3 подбора), Чугунов, Никитин (2 +2 подбора).
Видео полного матча:Напомним, в первой встрече игрового дня «Прометей» уверенно разобрался с «Николаевом».
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